Alerty pogodowe. IMGW ostrzega

W piątek po południu Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą na wschodzie kraju. Alertami objęto woj. lubuskie, zachodnią połowę woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozowane są lokalnie występujące gęste mgły, które ograniczą widzialność poniżej 200 m. Alerty będą obowiązywać do godz. 12.00 w sobotę.

Około południa IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi dla woj. mazowieckiego i lubelskiego oraz dla części woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 9.00 w sobotę.

Nad ranem Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi w woj. podkarpackim dla powiatu bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i krośnieńskiego.

W regionach objętych ostrzeżeniami synoptycy przewidują wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, które spowodują gołoledź. Alert obowiązuje od godz. 10.00 w sobotę.

Dla części woj. podkarpackiego wydano także alert RCB. Wiadomość o treści: "Uwaga! Dziś i jutro (27/28.12) opady marznącej mżawki i gołoledź. Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne" otrzymały osoby przebywające w pow. bieszczadzkim, krośnieńskim, leskim i sanockim.

Instytut wydał również ostrzeżenie I stopnia przed roztopami w woj. dolnośląskim w powiecie karkonoskim i w Jeleniej Górze.

Prognozowana odwilż

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach Sudetów. Temperatura minimalna od 3 st. C do 6 st. C. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 30 km/h, w porywach do 40 km/h, ze wschodu, skręcający w sobotę na kierunki północne, a potem zachodnie.

Alert obowiązuje do niedzieli do godz. 9.00.