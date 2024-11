Pogodowy armagedon w Korei Południowej. Padł rekord

Jak podała Koreańska Administracja Meteorologiczna (KMA), do godz. 7 (godz. 23 we wtorek w Polsce) w Seulu spadło 16,5 cm śniegu. Poprzedni rekord padł 28 listopada 1972 r., gdy spadło go 12,4 cm.

KMA i władze metropolitalne wydały dla północnowschodnich dzielnic Seulu ostrzeżenie o dalszych "intensywnych" opadach, mogących wynieść 20 cm w ciągu doby.

Atak zimy w Korei Południowej. Odwołane loty

Trudne warunki pogodowe doprowadziły do odwołania ponad 10 lotów przed godz. 9 i opóźnienia blisko 40 połączeń. Mieszkańcy korzystający z linii 9 seulskiego metra w godzinach porannego szczytu musieli uzbroić się w cierpliwość z powodu niemal 10-minutowych opóźnień w kursowaniu pociągów.

Meteorolodzy prognozują opady śniegu i deszczu w całym kraju co najmniej do czwartku rano.