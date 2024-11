IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla całej Polski. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 9 rano w sobotę do godz. 9 rano w niedzielę.

Śnieg w Polsce. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia

Według prognoz synoptyków w części kraju wystąpią intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw:

zachodniopomorskiego (powiaty koszaliński, Koszalin, sławieński);

(powiaty koszaliński, Koszalin, sławieński); pomorskiego (poza powiatami puckim, gdańskim, Gdańsk, Sopot, Gdynia, nowodworskim, malborskim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim);

(poza powiatami puckim, gdańskim, Gdańsk, Sopot, Gdynia, nowodworskim, malborskim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim); warmińsko-mazurskiego (powiaty elbląski, Elbląg, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, olsztyński, Olsztyn, mrągowski, kętrzyński, węgorzewski, giżycki, gołdapski).

W tych rejonach możliwe są opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie nawet o 10 cm. Towarzyszący im porywisty wiatr miejscami powodować będzie zawieje śnieżne.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Gdzie będzie niebezpiecznie?

W województwach pomorskim i zachodniopomorskim wydano także ostrzeżenie przed silny wiatrem. Dotyczy ono powiatów w województwie zachodniopomorskim:

lęborskiego,

koszalińskiego,

słupskiego.

W strefie nadmorskiej wiatr może wiać w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 17 w sobotę.

Pogoda na weekend. Mróz i zamiecie śnieżne

W sobotę (23.11)temperatura maksymalna w całym kraju będzie wahać się od 0 st. C do 1 st. C na wschodzie, 4-5 st. C na zachodzie i nad morzem, tylko w dolinach karpackich od -3 st. C do -1 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -5 st. C na południowym wschodzie, około -2 st. C w centrum do 0 st. C na zachodzie, jedynie nad morzem od 1 st. C do 3 st. C. Chłodniej w kotlinach górskich - od -9 st. C do -6 st. C.

W niedzielę (24.11) spodziewane jest zachmurzenie duże, jedynie na wschodzie kraju można liczyć na większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 1 st. C na wschodzie, około 3 st. C w centrum do nawet 10-12 st. C na zachodzie.