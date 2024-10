IMGW ostrzega przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych w woj. zachodniopomorskim na Odrze dolnej od Warty do Gryfina oraz przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na cieśninie Świna i Zalewie Szczecińskim.

W Gryfinie wodowskaz o godz. 10.20 w środę pokazywał 580 cm, czyli 7 cm więcej niż we wtorek. Do stanu alarmowego brakuje 20 cm. Jak wyjaśniał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski i specjaliści IMGW, z powodu zmiennych wiatrów, także z kierunku północno-wschodniego, woda nie spływa tak szybko do ujścia rzeki, jak było to obserwowane w poprzednim tygodniu.

Odra wciąż stanowi zagrożenie. IMGW ostrzega przed powodzią

Przybywa wody również w Zalewie Szczecińskim. W Trzebieży wodowskaz w środę o godz. 10.30 pokazywał 530 cm. We wtorek przed południem notowano 510 cm. Stan ostrzegawczy to 540 cm, alarmowy 560 cm. Analizy IMGW wskazują, że dopiero od piątku woda zacznie opadać.

