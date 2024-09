IMGW wydało nowe ostrzeżenie hydrologiczne. Zagrożone są miejscowości w dolinie Nysy kłodzkiej: Widawa, Ślęza i Oława. Doszło tam do "wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych".

Ekspertka IMGW oceniła, że zgodnie z prognozami sytuacja meteorologiczna powinna się już stabilizować i uspokajać.W poniedziałek na zachodzie i południu kraju oraz miejscami w centrum, zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i będą występować przelotne opady deszczu. Będą to jednak opady mniejsze niż w ostatnich dniach - powiedziała Pacocha.

Dodała, że na południowym zachodzie kraju spadnie maksymalnie do 10-15 mm deszczu, a na południu kraju poniżej 10 mm. Według synoptyk w górach mogą pojawić się burze, z porywami wiatru do 70 km/h. Na pozostałym obszarze - w północnej i wschodniej części kraju poniedziałek będzie pogodny i bez opadów- poinformowała.

Prognoza pogody na 16 września

Według IMGW temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 21 st. C na południu i nad morzem, a na przeważającym obszarze kraju od 22 do 25 st. C. W rejonach podgórskich temperatura wyniesie od 15 do 18 st. C. Najchłodniej będzie na Podhalu, tam temperatura wyniesie 14 st. C. Według synoptyk wiatr w poniedziałek będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Na Wybrzeżu wiatr może przybrać na sile, zawieje z kierunku północnego i północno-wschodniego, okresami z kierunku wschodniego. Wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą sięgać do 80 km/h.

Na południu Dolnego Śląska suma opadów może wynieść do 10 mm. To będą ostatnie podrygi tych opadów- oceniła Dorota Pacocha. Jak poinformowało IMGW, nocą temperatura minimalna wyniesie od 11 do 14 st. C, na wybrzeżu do 15 st. C. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich, od 8 do 11 st. C.

Prognoza pogody na 17 września

We wtorek przeważnie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie w górach okresami zachmurzenie będzie duże - będą występować przelotne, słabe opady deszczu - powiedziała ekspertka IMGW. Dodała, że rano utrzymają się mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 m, ale powinny szybko zanikać. Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od 22 do 26 st. C, na Wybrzeżu około 20 st. C, na obszarach podgórskich od 17 do 21 st. C.

IMGW prognozuje wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, a w Tatrach do 60 km/h. Z tego wschodu będzie napływać sucha odmiana powietrza kontynentalnego, dlatego opadów będzie mniej- poinformowała synoptyk.

Front stopniowo się odsuwa, niż także - poza granice naszego kraju, stąd resztki opadów jeszcze na krańcach południowych i południowo-zachodnich - oceniła Dorota Pacocha z IMGW. Pogoda będzie się robić coraz lepsza, na przeważającym obszarze kraju opady będą ustępować- dodała.