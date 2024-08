Śmigrodzka poinformowała, że w środę na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie.

Słoneczna środa z lokalnymi opadami

Więcej chmur pojawi się lokalnie na Dolnym Śląsku i na zachodzie Polski. Opady deszczu w wysokości 10-15 mm i słabe burze prognozowane są na krańcach południowych - w powiatach podgórskich i w górach. Wiatr w czasie burz będzie dochodzić do 60 km/h. W Sudetach może wiać wiatr silny, o średniej prędkości 45 km/h. Na pozostałym obszarze prognozuje się wiatr słaby z kierunków wschodnich, na północy i zachodzie okresami umiarkowany i porywisty.

Ostrzeżenia IMGW

W środę Instytut meteorologii i gospodarki wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem. Obecnie obowiązują one na południu i południowym wschodzie kraju. Temperatura na tym obszarze wyniesie 31 st. C, lokalnie dojdzie do 32 st. C.

Na północy termometry wskażą 27 st. C, w centrum kraju ok. 28-29 st. C. Najchłodniej, 24 st. C, będzie nad samym morzem.

Noc ze środy na czwartek będzie pogodna, bez opadów. W kotlinach górskich mogą pojawić się lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300-500 m. Termometry wskażą od 13 st. C na Podhalu i terenach podgórskich przez 14 st. C lokalnie na Suwalszczyźnie oraz 16-18 st. C na przeważającym obszarze kraju, na zachodzie i południu lokalnie 19 st. C. Cały czas wiać będzie wiatr słaby z kierunków wschodnich, nad morzem lokalnie umiarkowany.

Czwartek z burzami i silnym wiatrem

Czwartek będzie słoneczny na przeważającym obszarze kraju. Zachmurzenie może wzrastać na zachodzie, gdzie prognozowane są słabe opady deszczu w wysokości 10-15 mm i burze z porywami wiatru dochodzącymi do 65 km/h.

Ostrzeżenie I stopnia przed upałem obejmie teren niemalże całej Polski z wyjątkiem południowych krańców woj. dolnośląskiego i powiatu tatrzańskiego. W zależności od regionu alert obowiązuje do godz. 18 w piątek lub sobotę.

Tego dnia termometry wskażą od 25 st. C do 29 st. C nad morzem, 27-28 st. C na terenach podgórskich, 30-32 st. C na pozostałym obszarze.

Wiać będzie z kierunków wschodnich, na zachodzie, w strefie frontowo-burzowej, lokalnie z kierunków południowych. Nad morzem i na zachodzie prognozowany jest okresami wiatr umiarkowany i porywisty, ale poza burzami porywy będą dochodziły do 40-45 km/h.

Noc z czwartku na piątek bez większych zmian, pogodna na przeważającym obszarze kraju. Na zachodzie opady deszczu będą zanikały. Noc będzie cieplejsza, z temperaturą 15-16 st. C na zachodzie kraju, 14-16 st. C na terenach podgórskich i 18-20 st. C na krańcach wschodnich. Wiać będzie będzie wiatr z kierunków południowych i wschodnich, przeważnie słaby, a nad morzem lokalnie umiarkowany.

Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.