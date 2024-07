Jak informuje IMGW, w piątek i w sobotę będzie bardzo ciepło, nawet do 33 st. C w centrum i na południu kraju, jedynie nad morzem przelotny deszcz i lokalnie burze.

Prognoza pogody na piątek, 26 lipca

W piątek w kraju będzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie we wschodnich województwach miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu, na Podlasiu także z lokalnymi burzami i tam wysokość opadów do 15 mm. Rano na wschodzie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 22-24 st. C na północy i w dolinach karpackich do 28 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na północnym wschodzie duże i tam zanikający przelotny deszcz. Na wschodzie lokalna mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 13 st. C na północnym wschodzie, około 15 st. C w centrum, do 19 st. C na południowym zachodzie; na obszarach podgórskich Karpat chłodniej, około 11 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego.

Prognoza pogody na sobotę, 27 lipca

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i tam po południu przelotny deszcz i burze. Wysokość opadów do 20 mm na zachodnim Pomorzu. Temperatura maksymalna od 26-27 st. C na północy do 31 st. C na południu. Nad samym morzem i na Podhalu 22-25 st. C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni i południowy, w czasie burz porywisty.

W Warszawie w piątek będzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą północno-zachodniego. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Prognoza pogody na niedzielę, 28 lipca

W nocy z soboty na niedzielę i w niedzielęczeka nas zmiana pogody. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie wyraźnie chłodniejsze powietrze. Początkowo na krańcach południowo-wschodnich, a po południu także na północnym zachodzie będzie pogodnie. Poza tym zachmurzenie na ogół duże z opadami deszczu, a miejscami rozwiną się także burze. Temperatura maksymalna bardzo zróżnicowana: od 19 st. C na północny kraju, około 25 st. w centrum do 33 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno - zachodni. W czasie burz porywy do 70 km/h.