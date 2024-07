W środę deszcz i burze pojawią się w praktycznie całym kraju. Suma opadów w ich trakcie największa będzie w Małopolsce, tam spadnie do 40 mm deszczu, na pozostałym obszarze ok. 20-35 mm. Najcieplej będzie w centrum i na wschodzie - tam do 28 stopni, nieco chłodniej nad morzem termometry wskażą 19-20 stopni. W trakcie burz porywy wiatru osiągną do 80 km/h.

Reklama

Ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia

W powiecie tatrzańskim w Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia. Prognozowane są burze i intensywne opady deszczu, które dotychczas lokalnie przyniosły sumę do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Zdaniem synoptyków, możliwa jest całkowita suma opadów do nawet 80 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągać do 80 kilometrów na godzinę, a lokalnie możliwy jest grad.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwie małopolskim, w powiatach: nowotarskim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz. Prognozowane są tu burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu o sumie 30-40 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie sypnie gradem.

Alarmy ważne będą do godziny 20 w środę.

Alert RCB

Alerty wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: "Uwaga! Dziś (24.07) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie". Alert RCB został wysłany do odbiorców w 7 powiatach (limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański) województwa małopolskiego.

Prognoza pogody na środę 24 lipca

Najbliższej nocy na zachodzie zachmurzenie będzie małe, choć reszta kraju będzie bardziej pochmurna, tam zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie możliwe również burze, podczas których suma opadów wyniesie do 25 mm - poinformował Kowalczuk.

Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam od ok. 9 stopni, cieplej na wschodzie - 17 stopni, w centrum ok. 14, a na zachodzie 11 stopni. Nad samym morzem temperatury w okolicach 16-17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i północno-zachodni. W trakcie burz możliwe porywy do 70 km/h, głównie najsilniejsze porywy będą w rejonie Zalewu Wiślanego oraz na Podkarpaciu i w Małopolsce - dodał synoptyk.

Prognoza pogody na czwartek, 25 lipca

W czwartek w ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i nad morzem wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów na wschodzie do 25 mm. Temperatury maksymalne od 21 stopni na zachodzie do 25 stopni w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. W trakcie burz porywy osiągną do 65 km/h.

Kowalczuk dodał, że od weekendu przewidywana jest zmiana - mają powrócić upały oraz bardziej gwałtowne burze, zwłaszcza w niedzielę.