"Uwaga! Dziś i w nocy (30.06/01.07) prognozowane gwałtowne burze i bardzo silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - czytamy w komunikacie RCB na portalu X. Alerty obowiązują dzisiaj i w nocy.

Pogoda po południu w niedzielę będzie niebezpieczna. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. Obejmą one obszar od Pomorza, Warmii po Dolny Śląsk i Opolszczyznę – poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

W niedzielę we wschodniej części kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. W burzach możemy się spodziewać nawalnych opadów deszczu nawet do 40-50 l wody na mkw., zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim i na Kujawach– powiedział synoptyk.

Reklama

Burze, wiatr i grad

Burzom towarzyszyć będą opady gradu i bardzo silny, porywisty wiatr. Może on osiągać 110 km/h, a na obszarze od Pomorza Wschodniego po Warmię, Kujawy aż po Ziemię Kłodzką i Opolszczyznę nawet do 120-130 km/h. W niedzielę temperatura prawie w całym kraju powyżej 30 st. C, nieco chłodniej w obszarach podgórskich i na północnym zachodzie kraju – poinformował Walczak. Na południu w centrum kraju termometry mogą wskazać nawet 35 st. C.

Walczak przypomniał o wydanych przez IMGW w niedzielę ostrzeżeniach. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obejmują południe i zachód kraju. Reszta kraju objęta jest ostrzeżeniem pierwszego stopnia. Wystawione zostały również ostrzeżenia przed burzami. Najwyższe ostrzeżenia – trzeciego stopnia – obejmują obszar od Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk i Opolszczyznę.Tam burze będą najgroźniejsze, z najsilniejszym wiatrem, więc pogoda dzisiaj bardzo niebezpieczna i trzeba uważać – przekazał.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Bałtykiem w strefie przemieszczającego się z centrum na wschód kraju chłodnego frontu atmosferycznego i poprzedzającej go linii zbieżności, która początkowo w nocy będzie zalegać nad wschodnimi krańcami. Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jedynie w nocy na wschodzie pozostanie upalna zwrotnikowa masa powietrza.

Temperatura minimalna w nocy od 14 st. C na północnym zachodzie kraju, około 18 st. C w centrum, do 20-21 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowy. Wysoko w górach porywy mogą osiągać 100 km/h. Poniedziałek będzie bardziej pochmurny. Prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

Temperatura niższa niż w niedzielę. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C nad morzem, około 22, 23 st. C w centrum, do 27-28 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Burzom towarzyszyć będą porywy wiatru do 80 km/h. Na Podkarpaciu do 90 km/h.