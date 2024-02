W piątek więcej przejaśnień zapowiada się na północnym zachodzie. Tam raczej nie powinno padać - zapowiedziała synoptyk Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna od 7-8 stopni Celsjusza na północy kraju do 10-11 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.Wiatr będzie słaby i umiarkowany, początkowo w Bieszczadach jest spodziewane są jego porywy do 80 km/h. Powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na noc

W nocy z piątku na sobotę na krańcach wschodnich i zachodnich spodziewane są większe przejaśnienia i tam raczej nie powinien padać deszcz.

Natomiast, jak powiedziała synoptyk, w Polsce północnej centralnej i południowej mogą wystąpić lokalne opady deszczu, przy czym na Opolszczyźnie, ziemi łódzkiej i na Mazowszu tego deszczu może być więcej, nawet do 15-20 mm. W Sudetach i w Tatrach może spaść śnieg. Przybędzie go nawet o 10 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od ok. 1 stopnia na północy, ok. 3-5 st. w centrum, do 7-8 st. na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

Nadchodzi ocieplenie

W kolejnych dniach powinno robić się coraz cieplej, głównie w centralnej i południowej Polsce. W niedzielę temperatura może tam wzrosnąć nawet do 14 st., w poniedziałek do 15, a we wtorek nawet do 17 stopni Celsjusza. Chłodniej pozostanie nad morzem.