Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obecnie na sieci dróg pracuje 57 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. Warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w m.in. na północy i północnym wschodzie kraju.

W województwie podlaskim błoto pośniegowe oraz ślisko może być na dk 16 (odc. Augustów–Ogrodniki), podobnie jest w województwie dolnośląskim na dk 8 (odc. Boguszyn–Przerzeczyn Zdrój. Śnieg i śnieg z deszczem występuje na terenie województw: warmińsko–mazurskiego i dolnośląskiego. Z kolei mżawka i deszcz występują na terenie województwa: pomorskiego, śląskiego, lubelskiego, warmińsko–mazurskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i lubuskiego. W województwie mazowieckim może występować mgła.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Gołoledź

Dyrekcja przekazała również prognozy meteorologiczne, według których w nocy spodziewane jest zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i z opadami deszczu, na Przedgórzu Sudeckim opady o natężeniu umiarkowanym; na północy i wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, lokalnie marznący deszcz powodujący gołoledź. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm, w Bieszczadach do 20 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm w górach, tylko w Bieszczadach o 15 cm.

Temperatura minimalna od -8 st. C na Suwalszczyźnie, około 2 st. C w centrum i miejscami na południu, do 4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych. Nad morzem porywy wiatru do 60 km/h, na Pogórzu Karpackim do 65 km/h, w górach do 100 km/h; w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, które będzie obowiązywać od północy do godz. 20 w środę zostało wydane dla powiatów gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego i wejherowskiego, a także dla Trójmiasta.

„Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, miejscami 15 cm” – podali synoptycy IMGW.

Alert przed opadami marznącymi powodującymi gołoledź będzie obowiązywać od godz. 6 w środę, do godz. 15 w czwartek i dotyczy powiatów bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego i wejherowskiego, a także Trójmiasta i Słupska.

„Prognozowane są słabe, przejściowo także umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź” – informuje IMGW.

W przypadku obu ostrzeżeń prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk określono na 80 proc.