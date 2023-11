W sobotę zachmurzenie będzie duże i całkowite, w północno-zachodniej części kraju pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Spadnie deszcz oraz deszcz ze śniegiem i śnieg. Śnieg będzie padał głównie w części północno-wschodniej Polski oraz w Karpatach.

IMGW ostrzega przed mgłami

W północno-wschodniej Polsce, lokalnie na Lubelszczyźnie, w centrum oraz na Mazowszu, przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 3 do 5 cm. W Karpatach i Sudetach od 5 do 8 cm. Rano w centrum kraju oraz w Wielkopolsce mogą występować mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 1 w centrum kraju, do 5 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na południu okresami porywisty, powieje z kierunku północnego.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. W zachodniej połowie kraju mogą się pojawić przejściowe rozpogodzenia.

Opady śniegu

We wschodniej połowie kraju będą występowały słabe opady śniegu bądź deszczu ze śniegiem. Jedynie w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 3-5 cm. W drugiej połowie nocy na zachodzie kraju pojawią się opady śniegu przechodzące dosyć szybo w deszcz ze śniegiem oraz deszcz. W związku z tym, głównie w Kotlinie Kłodzkiej oraz na krańcach zachodnich kraju mogą się pojawić opady marznącego deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. minus dwóch w centrum kraju, do 1 na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, głównie południowo-wschodni i południowy.