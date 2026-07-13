Burze i silne deszcze w ośmiu województwach. IMGW wydał ostrzeżenia

Wydany w poniedziałek alert I stopnia przed burzami obejmie:

całe woj. podlaskie;

wschód woj. warmińsko-mazurskiego;

północną część woj. mazowieckiego;

północną część woj. lubelskiego;

Skierniewice i pow. skierniewicki w woj. łódzkim.

Na wskazanym obszarze wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, a lokalnie także porywy wiatru do 70 km/h oraz grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 16 w poniedziałek i wygasną o północy.

Ostrzeżenia II stopnia IMGW

IMGW wydał też ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem i burzami dla:

woj. świętokrzyskiego;

południowej części woj. łódzkiego;

mazowieckiego i lubelskiego;

północy woj. podkarpackiego;

powiatów położonych na północnym wschodzie woj. małopolskiego.

Wysokość opadów wyniesie tam od 40 mm do 60 mm, a lokalnie nawet 80 mm. W czasie burz możliwe są porywy do 60 km/h i drobny grad. Ostrzeżenia II stopnia wejdą w życie o godz. 20 w poniedziałek i pozostaną w mocy do godz. 11 we wtorek.

Ostrzeżenia przed przed silnym deszczem i burzami

Niższy, pierwszy stopnień alertu przed silnym deszczem i burzami został ogłoszony przez Instytut dla pozostałej części woj. podkarpackiego oraz powiatów na południowym wschodzie woj. małopolskiego. Tam prognozowane są opady o wysokości 20-40 mm oraz burze, którym może towarzyszyć wiatr osiągający w porywach 60 km/h i drobny grad. Wskazane ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 23 w poniedziałek do godz. 11 we wtorek. Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.