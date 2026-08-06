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Alerty najwyższego stopnia dla większości Polski. Pogoda na czwartek 6 sierpnia 2026 r.

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 05:00
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Alerty najwyższego stopnia dla większości Polski. Pogoda na czwartek 6 sierpnia 2026 r./Shutterstock
Polska znów znajdzie się w ognistym uścisku zwrotnikowego powietrza, ale od zachodu nieuchronnie nadciągają gwałtowne zmiany. W czwartek, 6 sierpnia 2026 roku, mieszkańców większości regionów czeka upalny dzień, a w najcieplejszych miejscach termometry wskażą lokalnie nawet 40 stopni Celsjusza. Niestety udręce skwaru będą towarzyszyć niszczycielskie burze z gradem i ulewami. Jak podaje TVN Meteo, najgwałtowniejszych zjawisk atmosfera dostarczy w pasie od Warmii aż po Dolny Śląsk.

Czwartek przyniesie w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, które okresami wzrośnie do dużego. Do Polski z północnego zachodu wkracza jednak chłodniejsza masa powietrza. Front przejdzie przez cały kraj, niosąc ze sobą przelotne opady deszczu oraz groźne burze z gradem.

Jak podaje TVN Meteo, burzowe chmury zrzucą lokalnie od 20 do 40 mm deszczu. Najsilniejsze zjawiska wystąpią w pasie ciągnącym się od Warmii, przez Kujawy i Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Pod koniec dnia gwałtowne nawałnice dotrą również nad południowo-wschodnie dzielnice kraju.

Burzom zagrażać będzie silny wiatr. Jego porywy osiągną około 90 km/h, a w rejonie Sudetów około 80 km/h. Termometry oszaleją. Od 21 stopni nad morzem po 40 stopni na wschodzie. Polska mocno podzieli się pod względem temperatur. Mieszkańcy północno-zachodnich rejonów odetchną chłodniejszym powietrzem, podczas gdy wschód stanie w ogniu. W ciągu dnia termometry pokażą:

  • 21°C – 25°C nad morzem (od 21°C na Helu do 25°C nad Zatoką Gdańską),
  • 25°C na północnym zachodzie,
  • 31°C w centralnej Polsce,
  • do 40°C lokalnie na Lubelszczyźnie.

Noc z czwartku na piątek nie da wypocząć mieszkańcom południowego wschodu, gdzie temperatura minimalna wyniesie aż 22°C. W centrum zobaczymy około 18°C, a na północy i w rejonach podgórskich termometry spadną do 15°C. Nocne ulewy z gradem najmocniej uderzą właśnie na południowym wschodzie, zrzucając nawet do 45 mm deszczu.

Prognoza dla największych miast. Ile będzie stopni w czwartek?

Skwar najsilniej przypiecze w Rzeszowie, Krakowie i Lublinie. Nieco spokojniejsza sytuacja czeka mieszkańców wybrzeża i Polski zachodniej.Oto prognozowane temperatury maksymalne w miastach:

  • Rzeszów: 37°C
  • Kraków, Lublin: 36°C
  • Katowice: 34°C
  • Warszawa, Kielce: 33°C
  • Białystok: 32°C
  • Wrocław, Opole, Łódź: 31°C
  • Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki, Zielona Góra: 28°C – 29°C
  • Szczecin, Gorzów Wlkp., Olsztyn: 27°C
  • Gdańsk: 26°C
  • Koszalin: 25°C
Ekstremalny upał zalewa Polskę. IMGW ostrzega przed temperaturą do 40 st. C i nawałnicami
Ekstremalny upał zalewa Polskę. IMGW ostrzega przed temperaturą do 40 st. C i nawałnicami

Pogoda w Warszawie. Groźny upał i ulewy do 40 mm

Mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na bardzo trudne warunki atmosferyczne. Temperatura w Warszawie wzrośnie w ciągu dnia do 33°C, a w nocy spadnie do zaledwie 20°C.

Jak podaje TVN Meteo, w ciągu dnia nad stolicą przejdą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, podczas których spadnie do 30 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie 80 km/h. Nocą aura nie odpuści – nawałnice mogą przynieść kolejne opady do 40 mm deszczu i silne porywy wiatru do 90 km/h.

IMGW bije na alarm. Alerty III stopnia w większości województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia w związku z ekstremalnymi upałami. Alerty pozostaną w mocy do czwartku do godziny 20:00. Ostrzeżenia III stopnia (czerwony alert) objęły województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie, śląskie i opolskie, małopolskie (poza powiatem tatrzańskim), mazowieckie (poza północnymi krańcami), części województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

W strefie czerwonego alertu temperatura w dzień utrzyma się w przedziale od 30 do 37°C, a w nocy nie spadnie poniżej 18–23°C. W pozostałych rejonach kraju obowiązują alerty II stopnia, gdzie termometry wskażą od 30 do 34°C.

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Źródło tvnmeteo.pl
Tematy: pogodaprognozaupał
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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