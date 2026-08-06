Alerty najwyższego stopnia dla większości Polski. Pogoda na czwartek 6 sierpnia 2026 r.

Czwartek przyniesie w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, które okresami wzrośnie do dużego. Do Polski z północnego zachodu wkracza jednak chłodniejsza masa powietrza. Front przejdzie przez cały kraj, niosąc ze sobą przelotne opady deszczu oraz groźne burze z gradem.

Jak podaje TVN Meteo, burzowe chmury zrzucą lokalnie od 20 do 40 mm deszczu. Najsilniejsze zjawiska wystąpią w pasie ciągnącym się od Warmii, przez Kujawy i Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Pod koniec dnia gwałtowne nawałnice dotrą również nad południowo-wschodnie dzielnice kraju.

Burzom zagrażać będzie silny wiatr. Jego porywy osiągną około 90 km/h, a w rejonie Sudetów około 80 km/h. Termometry oszaleją. Od 21 stopni nad morzem po 40 stopni na wschodzie. Polska mocno podzieli się pod względem temperatur. Mieszkańcy północno-zachodnich rejonów odetchną chłodniejszym powietrzem, podczas gdy wschód stanie w ogniu. W ciągu dnia termometry pokażą:

21°C – 25°C nad morzem (od 21°C na Helu do 25°C nad Zatoką Gdańską),

nad morzem (od 21°C na Helu do 25°C nad Zatoką Gdańską), 25°C na północnym zachodzie,

na północnym zachodzie, 31°C w centralnej Polsce,

w centralnej Polsce, do 40°C lokalnie na Lubelszczyźnie.

Noc z czwartku na piątek nie da wypocząć mieszkańcom południowego wschodu, gdzie temperatura minimalna wyniesie aż 22°C. W centrum zobaczymy około 18°C, a na północy i w rejonach podgórskich termometry spadną do 15°C. Nocne ulewy z gradem najmocniej uderzą właśnie na południowym wschodzie, zrzucając nawet do 45 mm deszczu.

Prognoza dla największych miast. Ile będzie stopni w czwartek?

Skwar najsilniej przypiecze w Rzeszowie, Krakowie i Lublinie. Nieco spokojniejsza sytuacja czeka mieszkańców wybrzeża i Polski zachodniej.Oto prognozowane temperatury maksymalne w miastach:

Rzeszów: 37°C

Kraków, Lublin: 36°C

Katowice: 34°C

Warszawa, Kielce: 33°C

Białystok: 32°C

Wrocław, Opole, Łódź: 31°C

Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki, Zielona Góra: 28°C – 29°C

Szczecin, Gorzów Wlkp., Olsztyn: 27°C

Gdańsk: 26°C

Koszalin: 25°C

Pogoda w Warszawie. Groźny upał i ulewy do 40 mm

Mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na bardzo trudne warunki atmosferyczne. Temperatura w Warszawie wzrośnie w ciągu dnia do 33°C, a w nocy spadnie do zaledwie 20°C.

Jak podaje TVN Meteo, w ciągu dnia nad stolicą przejdą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, podczas których spadnie do 30 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie 80 km/h. Nocą aura nie odpuści – nawałnice mogą przynieść kolejne opady do 40 mm deszczu i silne porywy wiatru do 90 km/h.

IMGW bije na alarm. Alerty III stopnia w większości województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia w związku z ekstremalnymi upałami. Alerty pozostaną w mocy do czwartku do godziny 20:00. Ostrzeżenia III stopnia (czerwony alert) objęły województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie, śląskie i opolskie, małopolskie (poza powiatem tatrzańskim), mazowieckie (poza północnymi krańcami), części województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

W strefie czerwonego alertu temperatura w dzień utrzyma się w przedziale od 30 do 37°C, a w nocy nie spadnie poniżej 18–23°C. W pozostałych rejonach kraju obowiązują alerty II stopnia, gdzie termometry wskażą od 30 do 34°C.