Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla północno-zachodniej Polski oraz południa woj. dolnośląskiego. Alerty obowiązują w środę od godz. 10 do godz. 17.
IMGW wydał alert I stopnia przed silnym wiatrem dla województw:
- zachodniopomorskie
- pomorskie
- warmińsko-mazurskie (częściowo)
- kujawsko-pomorskie (częściowo)
- wielkopolskie (częściowo)
- lubuskie (częściowo)
- dolnośląskie (częściowo).
Alerty IMGW dla 7 województw. Nadciąga silny wiatr
Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, miejscami w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 10 w środę do godz. 17. Jedynie w woj. dolnośląskim alert potrwa do godz. 13.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
