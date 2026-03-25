IMGW wydał alert I stopnia przed silnym wiatrem dla województw:

zachodniopomorskie

pomorskie

warmińsko-mazurskie (częściowo)

(częściowo) kujawsko-pomorskie (częściowo)

(częściowo) wielkopolskie (częściowo)

(częściowo) lubuskie (częściowo)

(częściowo) dolnośląskie (częściowo).

Alerty IMGW dla 7 województw. Nadciąga silny wiatr

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, miejscami w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 10 w środę do godz. 17. Jedynie w woj. dolnośląskim alert potrwa do godz. 13.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.