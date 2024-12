W czwartek temperatura maksymalna osiągnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce – poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Ostrzegła przed silnym wiatrem nad morzem, w porywach do 80 km/h.

Prognoza na czwartek 18 grudnia

Czwartek ma być pochmurny, możliwe są większe przejaśnienia na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na wschodzie do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Małopolsce. Wiatr umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich, w porywach do 65 km/h nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat do 75 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie ma być duże, miejscami opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od około 3 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach do 5 st. C w centrum, na Wybrzeżu i południowym wschodzie. W rejonach podgórskich temperatura może spaść do 1 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Porywy w szczytowych partiach gór do 65 km/h.

